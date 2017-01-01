Квитки на матч «Динамо» – «Шахтар» будуть коштувати від 35 до 400 гривень

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Матч відбудеться 21 квітня

Стартував продаж квитків на гру 26-го туру Ліги Парі-матч, в якій київське «Динамо» прийме донецький «Шахтар». На гру доступні квитки таких цінових категорій: 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350 та 400 гривень. Продаж квитків здійснюється в касах на Троїцькій площі, біля станції метро «Олімпійська» і Стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського. Каси працюють з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 19:00 (перерва з 13:00 до 14:00), в суботу-неділю з 11:00 до 19:00 (перерва з 13:00 до 14:00). Також квитки можна придбати онлайн.

Матч між «Динамо» і «Шахтарем» відбудеться на головній спортивній арені країни – НСК «Олімпійський» – у п'ятницю, 21 квітня. Початок – о 20:00.

Джерело: fcdynamo.kiev