Легкоатлет Бондаренко почне сезон після Ріо пізніше звичайного

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Зоряний український стрибун виступить на етапі Діамантової ліги в Осло

Один з найсильніших стрибунів у висоту в світі, бронзовий призер Олімпійських ігор, чемпіон світу і Європи Богдан Бондаренко вже традиційно пропускав зимовий сезон. Але цього року і літній він почне дещо пізніше, ніж ми звикли. Найімовірніше, уболівальникам і суперникам Богдана доведеться почекати на його вихід у сектор для змагань до середини червня. І на це є об’єктивні причини.

Про підготовку і плани Богдана Бондаренка на сезон-2017 читачам сайту ФЛАУ розповів тато і тренер спортсмена Віктор Васильович.

«27 квітня ми повернулися з навчально-тренувального збору у ПАР, де були з 6 березня. Наступний збір у нас в Італії, у Формії, з 7 травня і до початку червня, - розповідає Віктор Бондаренко. – У порівнянні з минулими роками принципових відмінностей у підготовці немає. Проте восени досить довго тривало лікування Богдана, у зв’язку з чим пізніше почали підготовчий період.

Замість традиційного збору в горах Іспанії, у Сьєрра-Неваді, у грудні були у Флеґстаффі (США), на висоті 2300 метрів над рівнем моря. Після гір, у січні, поїхали на олімпійську базу підготовки команди США у Чула-Вісті, а лютневий збір провели у Туреччині.

Головний турнір 2017 року – чемпіонат світу у Лондоні. Також маємо намір виступати на «Діамантовій лізі»: етапи в Досі і Шанхаї ми пропустимо, а перший старт плануємо на середину червня в Осло. Та найперше завдання для нас – щоб Богдан був здоровим».

Джерело: Федерація легкої атлетики України