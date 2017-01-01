Легкоатлет Касьянов – у трійці найкращих після першого дня турніру у Гьотцісі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Змагання входять до серії IAAF World Combined Events Challenge

У Гьотцісі стартував один з найпрестижніших турнірів багатоборців Hypo-Meeting. Змагання входять до серії IAAF World Combined Events Challenge. Після першого дня змагань українецьзамикає трійку найкращих серед десятиборців.

За сумою п’яти видів Касьянов набрав 4352 очка. Попереду лише канадійці Деміан Ворнер (4532) і Пірс Лєпаж (4379). По видам Олексій показав такі результати: 100 м – 10.66 с; стрибки у довжину – 7,63 м; штовхання ядра – 14,64 м; стрибки у висоту – 2,00 м; 400 м – 48,68 с.

Юніорка Аліна Шух продовжує набувати досвід і виступати серед найсильніших атлеток світу. Після чотирьох видів вона 26-та (3318 очок). 100 метрів з бар’єрами Аліна подолала за 14,78 с, у висоту стрибнула на 1,80 м, штовхнула ядро на 13,16 м, що лише на шість сантиметрів менше від її особистого рекорду, а 200 метрів пробігла за 26,77 с.

Лідирує у змаганнях семиборок британка Катаріна Джонсон-Томпсон (4059 очок). Олімпійська чемпіонка Нафіссату Тіам з Бельгії у трьох очках позаду. Замикає першу трійку медалістка Олімпійських ігор у Лондоні німкеня Кароліна Шефер (4053).

Джерело: Федерація легкої атлетики України