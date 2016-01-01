Легкоатлет Проценко пропускатиме зимовий сезон

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Фіналіст Олімпійських ігор в Ріо буде готуватися до літнього періоду

Призер чемпіонату світу-2014 у приміщенні і чемпіонату Європи-2014, фіналіст Олімпійських ігор зі стрибків у висоту Андрій Проценко наступного року пропустить зимовий сезон і сконцентрується на підготовці до літа.

«Цього року зробив довший відпочинок, ніж зазвичай, і зимовий сезон пропускатиму, - розповідає Андрій Проценко.. – Після закінчення сезону лікував спину. Біль повністю не зник, але стало принаймні значно краще, ніж було цього року. Коли починав підготовку до Олімпійських ігор, взагалі майже нічого нормально не міг робити. Зараз підлікувався, закачуюся, тренуюся. Хочемо підготуватися до наступного сезону краще, ніж вдалося до цього.

Хоча загалом сезоном залишився задоволеним. Навіть попри те, що упродовж нього вище четвертого місця не вдавалося піднятися ні на офіційних, ні на дрібніших міжнародних турнірах. Та якщо пригадати, як усе складалося… Взимку на чемпіонаті України дьорнув спину. Хотів відмовитися від поїздки на чемпіонат світу у приміщенні, але було вже пізно: мою участь підтвердили і відступати було нікуди. Після Портленда почали лікувати спину, тренуватися; зимовий сезон затягнувся і часу майже не лишалося.

Весь сезон так складався, що ніяк не міг показати високий результат. До чемпіонату України не вдалося підготуватися повною мірою, став у Луцьку четвертим і після цього взагалі почав сумніватися у тому, чи потраплю на Олімпійські ігри. Але все ж відібрався і, дякувати Богу, у Ріо все склалося, зміг бодай показати нормальний результат. Звісно, хотілось би трішки краще. Лише одна спроба – і був би ще більш задоволений сезоном. Але принаймні є прогрес у порівнянні з Лондоном-2012.

До тренувань повернувся півтора місяці тому. Був на зборі у Запоріжжі. Наступний планується наприкінці лютого-у березні. Думаємо поїхати у Португалію, якщо все вдасться, щоб почати раніше підготовку за теплої погоди.

Щодо того, де саме починатиму літній сезон, поки що нічого невідомо. Готуємося до «Діамантової ліги». По ідеї, мене повинні на неї запрошувати, але чи точно так буде, стане відомо вже ближче до змагань».

Джерело: segodnya.ua