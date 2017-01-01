Легкоатлетка Оляновська прокоментувала ситуацію щодо своєї дискваліфікації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спортменка шокована наявністю «важкого» анаболічного стероїду в своїй допінг-пробі

31 січня Виконкомом ФЛАУ було прийняте рішення дискваліфікуватина чотири роки і відсторонити від участі у спортивних змаганнях, починаючи з 30.11.2015 року і до 29.11.2019 року.

«Ситуація досить абсурдна. Люди, які знаються на спорті, це добре розуміють. У моїй допінг-пробі, взятій під час навчально-тренувального збору, не в змагальний період, знайшли метан. Це анаболічний стероїд, який жодним чином не може допомогти у розвитку витривалості і завоюванні медалей зі спортивної ходьби. Та і якщо подивитися на мене, то видно, що ані бороди, ані м’язів, як у бодібілдера, у мене і близько немає. Більше того, це препарат минулого століття, який дуже легко виявити. І потрібно бути повним бовдуром, щоб його вживати, - коментує дискваліфікацію Людмила Оляновська.

Мої дві допінг-проби у серпні, коли я виграла медаль чемпіонату світу, стільки ж у вересні були чистими. І раптом під час навчально-тренувального збору, коли я не виступаю на жодних змаганнях, одинично виявляється метан…

Розумію, що згідно з правилами, кожен атлет несе відповідальність за те, що потрапило до нього в організм. Тому не можу повністю знімати з себе відповідальність. Але з іншого боку, заходячи в їдальню, я бачу перед собою салат, але не можу знати, чи не «приправлений» він чимось. На превеликий жаль, є випадки, коли дуже складно і майже нереально проконтролювати те, що потрапляє до тебе в організм.

Я завжди йшла на допінг-контроль дуже впевнено і спокійно, адже знала, що «чиста» і не вживаю жодних заборонених речовин. Тепер же, мабуть, боятимуся його, як вогню. Адже ти можеш бути мільйон разів впевнена у своїй «чистоті», у складі харчових добавок і вітамінів, які приймаєш, але навіть попри це ти ні від чого не застрахована.

Чи планую я повернутися? Однозначно! Єдине, поки що зовсім не знаю, як буде складатися моє життя у ці три роки, що лишилися до завершення терміну дискваліфікації. Знаю, що не хочу нікому нічого доводити: люди, яким відомо, що таке спортивна ходьба і що таке метан, самі все чудово розуміють. Хочу лиш порадити всім спортсменам бути дуже уважними, щоб, не дай Боже, не потрапити у таку ситуацію, в якій опинилася я».

Людмила Оляновська на чемпіонаті світу у Пекіні у 2015 році виграла бронзову медаль зі спортивної ходьби на 20 км. Роком раніше, на чемпіонаті Європи у Цюриху вона була другою. Їй належить національний рекорд України на цій дистанції. Всі нагороди і рекорди за Людмилою зберігаються. Позитивна допінг-проба була взята вже під час НТЗ після завершення сезону-2015, коли Оляновська не виступала, а лише тренувалася.