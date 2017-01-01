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    Легкоатлетка Плотіцина з особистим рекордом сезону виграла турнір у Франції

    • Сьогодні, 09:23
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    Українці не було рівних в бігу на 100 м з бар'єрами

    Лідер збірної України з легкої атлетики в бігу на 100 м з бар'єрами Анна Плотіцина  з особистим рекордом сезону виграла міжнародний турнір Meeting Elite de Montgeron у французькому Монжероні.

    У фіналі Плотіцина перемогла з результатом 13,05 с, однак при цьому був попутний вітер зі швидкістю +2,2 м / с. Особистим рекордом сезону для Плотіциної став час 13,08 с - результат, з яким вона виграла в попередньому забігу, де вітер не перевищував допустимі норми (+1,3 м / с).

    Також в Монжероні в бігу на 100 м з бар'єрами виступала українка Олена Яновська, проте до фіналу вона вийти не зуміла (13,86 с).

    Джерело: xsport.ua

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