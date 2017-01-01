Легкоатлетка Плотіцина з особистим рекордом сезону виграла турнір у Франції

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Українці не було рівних в бігу на 100 м з бар'єрами

Лідер збірної України з легкої атлетики в бігу на 100 м з бар'єрамиз особистим рекордом сезону виграла міжнародний турнір Meeting Elite de Montgeron у французькому Монжероні.

У фіналі Плотіцина перемогла з результатом 13,05 с, однак при цьому був попутний вітер зі швидкістю +2,2 м / с. Особистим рекордом сезону для Плотіциної став час 13,08 с - результат, з яким вона виграла в попередньому забігу, де вітер не перевищував допустимі норми (+1,3 м / с).

Також в Монжероні в бігу на 100 м з бар'єрами виступала українка Олена Яновська, проте до фіналу вона вийти не зуміла (13,86 с).

Джерело: xsport.ua