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    Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу. Результати жеребкування

    • Сьогодні, 14:27
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    У півфіналі Ліги чемпіонів відбудеться мадридське дербі

    У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування Ліги чемпіонів.  

    Переможець минулорічного сезону, мадридський «Реал», зіграє із земляками – мадридським «Атлетіко». В іншій парі «Монако» зустрінеться з туринським «Ювентусом».

    1/2 фіналу

    «Реал» – «Атлетіко» 

    «Монако» – «Ювентус»

    Слід зазначити, що за історію Ліги чемпіонів жодному клубу-переможцю не вдавалося захистити свій титул наступного року.

    Фінал Ліги чемпіонів – 2016/17 відбудеться 3 червня у Кардиффі.





    Джерело: uefa.com

    футбол спорт Ліга чемпіонів
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