Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу. Результати жеребкування
- Сьогодні, 14:27
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У півфіналі Ліги чемпіонів відбудеться мадридське дербі
У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування Ліги чемпіонів.
Переможець минулорічного сезону, мадридський «Реал», зіграє із земляками – мадридським «Атлетіко». В іншій парі «Монако» зустрінеться з туринським «Ювентусом».
1/2 фіналу
«Реал» – «Атлетіко»
«Монако» – «Ювентус»
Слід зазначити, що за історію Ліги чемпіонів жодному клубу-переможцю не вдавалося захистити свій титул наступного року.
Фінал Ліги чемпіонів – 2016/17 відбудеться 3 червня у Кардиффі.
Джерело: uefa.com