Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Всі результати

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Відбулося ще два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Туринський «Ювентус» вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, зігравши у гостях внічию з «Барселоною». Господарям «Камп Ноу» так і не вдалося реабілітуватися за поразку в Турині тиждень тому з рахунком 0:3.

Знаменитий італійський захист був дуже надійним: Мессі, Суарес, Неймар і решта каталонців мали мінімум нагод для взяття воріт.

«Барселона» вперше у цьому сезоні Ліги чемпіонів не змогла виграти в рідних стінах. Натомість «Ювентус» на чолі зі знаменитим голкіпером Джанлуїджі Буффоном не пропускає в Європі вже 531 хвилину.

В іншому матчі дня «Монако» переміг «Борусію» з рахунком 3:1. Матч розпочався з 5-хвилинною затримкою: клубний автобус «Борусії» перед поєдинком був затриманий поліцією Монако з невідомих причин. Вже у першому таймі господарі забили два м'ячі, чим фактично вирішили питання виходу у наступну стадію (перша гра у Дортунді завершилась також перемогою «Монако" - 3:2).



Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Матчі-відповіді

«Барселона» (Іспанія) - «Ювентус» (Італія) - 0:0 (0:3 результат першого матчу)

«Монако» (Франція) - «Борусія» (Д, Німеччина) - 3:1 (3:2)



Голи: Мбаппе, 3 (1:0), Фалькао, 17 (2:0), Ройс, 48 (2:1), Валер Жермен, 81 (3:1).





