Ліга чемпіонів. «Баварія» розтрощила «Арсенал», «Реал» сильніше «Наполі»

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Гра в Мюнхені, завершилася з рахунком 5:1

У Мюнхені і Мадриді відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких «Баварія» розгромила лондонський «Арсенал», а «Реал» виявився сильнішим за «Наполі», повідомляє офіційний сайт турніру. «Баварія» виграла з рахунком 5:1, «Реал» - 3:1.

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 7 березня в Лондоні і Неаполі, відповідно.

«Баварія» - «Арсенал» - 5:1

Голи: Роббен, 11 (1:0). Санчес, 30 (1:1). Левандовскі, 53 (2:1). Алькантара, 56 (3:1). Алькантара, 63 (4:1). Мюллер, 88 (5:1)

«Реал» - «Наполі» - 3:1

Голи: Інсіньє, 8 (0:1), Бензема, 18 (1:1), Кроос, 49 (2:1), Каземіро, 54 (3:1)



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