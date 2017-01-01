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    Ліга чемпіонів. «Баварія» розтрощила «Арсенал», «Реал» сильніше «Наполі»

    • Вчора, 23:57
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    Гра в Мюнхені, завершилася з рахунком 5:1

    У Мюнхені і Мадриді відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких «Баварія» розгромила лондонський «Арсенал», а «Реал» виявився сильнішим за «Наполі», повідомляє офіційний сайт турніру. «Баварія» виграла з рахунком 5:1, «Реал» - 3:1.

    Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 7 березня в Лондоні і Неаполі, відповідно.

    «Баварія» - «Арсенал» - 5:1

    Голи: Роббен, 11 (1:0). Санчес, 30 (1:1). Левандовскі, 53 (2:1). Алькантара, 56 (3:1). Алькантара, 63 (4:1). Мюллер, 88 (5:1)

    «Реал» - «Наполі» - 3:1

    Голи: Інсіньє, 8 (0:1), Бензема, 18 (1:1), Кроос, 49 (2:1), Каземіро, 54 (3:1)

    Детальніше читайте на УНІАН: https://sport.unian.ua/football/1779892-liga-chempioniv-bavariya-roztroschila-arsenal-real-silnishe-napoli.html

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