  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Ліга чемпіонів. Всі матчі дня

    • Сьогодні, 18:42
    • Розсилка

    Сьогодні визначаться останні два півфіналісти Ліги чемпіонів

    Сьогодні в 21:45 за київським часом відбудуться ще два чвертьфінальних матчі в Лізі чемпіонів. В Іспанії зіграють «Барселона» та туринський «Ювентус», а у Франції  «Монако" та дортмунська «Боруссія»,

    «Барселона» – «Ювентус». Туринці в першому матчі на своєму полі перемогли з рахунком 3:0, проте «Барселона» виграла 15 попередніх єврокубкових матчів на «Камп Ноу».

    Крім того каталонці  того вже усім довели, що вміють перемагати з великими рахунками.  В 1/8 фіналу каталонці перемогли французський ПСЖ з рахунком 6:1. Перший матч у Парижі закінчився перемогою французів 4:0. 

    Зазначимо, що у каталонців відбув дискваліфікацію Серхіо Бускетс, котрий зможе вийти на поле.

    «Монако»«Боруссія». В першому матчі в Дортмунді перемогли французи з рахунком 3:2.

    Господарям не допоможе дискваліфікований Фабіньо, а Бакайоко, навпаки, відбув дискваліфікацію. Дортмудці можуть розраховувати на Ройса, який видужав.

    Зауважимо, що «Монако» в цьому єврокубковому сезоні на своєму полі не програвав: 5 перемог при 1 поразці.

    Першими півфіналістами Ліги чемпіонів стали мадридські клуби – «Реал» і «Атлетіко».

    футбол Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ