Ліга чемпіонів. Всі матчі дня

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Сьогодні визначаться останні два півфіналісти Ліги чемпіонів

Сьогодні в 21:45 за київським часом відбудуться ще два чвертьфінальних матчі в Лізі чемпіонів. В Іспанії зіграють «Барселона» та туринський «Ювентус», а у Франції «Монако" та дортмунська «Боруссія»,

«Барселона» – «Ювентус». Туринці в першому матчі на своєму полі перемогли з рахунком 3:0, проте «Барселона» виграла 15 попередніх єврокубкових матчів на «Камп Ноу».

Крім того каталонці того вже усім довели, що вміють перемагати з великими рахунками. В 1/8 фіналу каталонці перемогли французський ПСЖ з рахунком 6:1. Перший матч у Парижі закінчився перемогою французів 4:0.

Зазначимо, що у каталонців відбув дискваліфікацію Серхіо Бускетс, котрий зможе вийти на поле.

«Монако» – «Боруссія». В першому матчі в Дортмунді перемогли французи з рахунком 3:2.

Господарям не допоможе дискваліфікований Фабіньо, а Бакайоко, навпаки, відбув дискваліфікацію. Дортмудці можуть розраховувати на Ройса, який видужав.

Зауважимо, що «Монако» в цьому єврокубковому сезоні на своєму полі не програвав: 5 перемог при 1 поразці.

Першими півфіналістами Ліги чемпіонів стали мадридські клуби – «Реал» і «Атлетіко».