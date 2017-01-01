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    Ліга чемпіонів. Всі результати дня

    • Вчора, 23:33
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    Відбулися три матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

    У Мюнхені і Мадриді завершилися перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких «Баварія» поступилася «Реалу», а «Атлетіко» обіграв «Лестер». «Баварія» поступилася «Реалу» з рахунком 1:2, а «Атлетіко» в Мадриді обіграв англійський «Лестер» з рахунком 1:0.

    Матчі-відповіді відбудуться 18 квітня.

    Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

    «Борусія» Д - «Монако» - 2:3 

    Голи: Дембеле, 57, Кагава, 84 – Мбаппе, 19, 79, Бендер, 35 (аг)

    Нереалізований пенальті: Фабінью, 17

    «Баварія» - «Реал» - 1:2

    Голи: Відаль, 25 (1:0), Роналду, 47 (1:1), Роналду, 77 (1:2)

    «Атлетіко» - «Лестер» - 1:0

    Гол: Грізманн, 28 - з пенальті (1:0)

    УЄФА Ліга чемпіонів
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