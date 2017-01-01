Ліга чемпіонів: «Ювентус» і «Севілья» здобули перемогу

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Завершилися перші матчі 1/8 фіналу в останніх двох парах

У Порту і Севільї завершилися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, де португальська команда поступилася на своєму полі італійському «Ювентусу», а іспанська – обіграла англійський «Лестер», повідомляє офіційний сайт змагань. «Ювентус» забив на стадіоні «Драгау» в Порту два голи протягом двох хвилин, у той час як «Севілья» відзначилася по разу в кожному таймі, але дозволила супернику забити гол у кінці.

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться у вівторок, 14 березня. Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу.

Ліга чемпіонів. Перші матчі.

«Порту» – «Ювентус» – 0:2

Голи: Пьяца, 72, Алвес, 74

«Ювентус»: Буффон, Ліхтштайнер (Дані Алвес, 73), Барцальї, К'єлліні, Алекс Сандро, Хедіра, Пьянич, Куадрадо (Пьяца, 67), Дібала (Маркізіо, 86), Манджукич, Ігуаїн

«Порту»: Касільяс, Максі Перейра, Феліпе, Маркано, Теллес, Невеш (Корона, 60), Данило Перейра, Еррера, Тікіньо, Андре Сілва (Лаюн, 30), Браімі (Хота, 73)

«Севілья» – «Лестер» – 2:1

Голи: Сарабія, 25, Корреа, 62 – Варді, 73

«Севілья»: Ріко, Рамі, Ленгле (Каррісу, 55), Ескудеро, Маріано, Нзонзі, Сарабія, Вітоло, Насрі, Йоветич, Корреа (Іборра, 64).

«Лестер»: Шмайхель, Сімпсон, Морган, Хут, Фукс, Дрінквотер, Ндіді, Олбрайтон (Амарті, 88), Марез, Муса (Грей, 58), Варді.

Перші учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА стануть відомими 7 березня в матчах «Наполі» – «Реал» (перша гра 1:3) і «Арсенал» – «Баварія» (1:5). 8 березня відбудуться матчі у відповідь у парах «Барселона» – «Парі-Сен-Жермен» (0:4) і «Боруссія» (Дортмунд) – «Бенфіка» (0:1).

Останні дві вакансії 15 березня розіграють «Атлетико» і «Байєр» (4:2), «Монако» і «Манчестер Сіті» (3:5).