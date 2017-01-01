Ліга Європи 1/16 фіналу. Всі матчі дня
- Сьогодні, 17:54
-
Розсилка
Другий за престижністю єврокубковий турнір футбольних клубів континенту вступає у вирішальну фазу плей-офф
Стартові матчі 1/16 фіналу розіграшу у четвер, 16 лютого, пройдуть у 16 містах Європи.
Першими зіграють російський «Краснодар» і турецький «Фенербахче», які зійдуться о 18.00.
Віце-чемпіон України, володар Кубка УЄФА-2009 донецький «Шахтар» виступить в іспанському Віго, де зустрінеться з місцевою «Сельтою». На поле стадіону «Балаїдос» команди вийдуть о 20.00 за Києвом.
Ліга Європи. 1/16 фіналу. Перші матчі
«Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина) – «Фіорентина» (Італія);
«Гент» (Бельгія) – «Тоттенгем» (Англія);
АЗ «Алкмаар» (Голландія) – «Ліон» (Франція);
«Ростов» (Росія) – «Спарта» (Прага, Чехія);
«Астра» (Румунія) – «Генк»(Бельгія);
«Олімпіакос» (Греція) – «Османлиспор» (Туреччина);
«Лудогорець» (Болгарія) – «Копенгаген» (Данія).
ПАОК (Греція) – «Шальке-04» (Німеччина);
«Хапоель» (Беер-Шева, Ізраїль) – «Бешикташ» (Туреччина);
«Вільярреал» (Іспанія) – «Рома» (Італія);
«Манчестер Юнайтед» (Англія) – «Сент-Етьєн» (Франція);
«Андерлехт» (Бельгія) – «Зеніт» (Росія);
«Легія» (Польща) – «Аякс» (Голландія);
«Атлетик» (Іспанія) - АПОЕЛ (Кіпр).
Поєдинки у відповідь пройдуть 23 лютого.