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    Ліга Європи 1/16 фіналу. Всі матчі дня

    • Сьогодні, 17:54
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    Другий за престижністю єврокубковий турнір футбольних клубів континенту вступає у вирішальну фазу плей-офф

    Стартові матчі 1/16 фіналу розіграшу у четвер, 16 лютого, пройдуть у 16 містах Європи.

    Першими зіграють російський «Краснодар» і турецький «Фенербахче», які зійдуться о 18.00.

    Віце-чемпіон України, володар Кубка УЄФА-2009 донецький «Шахтар» виступить в іспанському Віго, де зустрінеться з місцевою «Сельтою». На поле стадіону «Балаїдос» команди вийдуть о 20.00 за Києвом.

    Ліга Європи.  1/16 фіналу. Перші матчі

    «Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина) – «Фіорентина» (Італія);

    «Гент» (Бельгія) – «Тоттенгем» (Англія);

    АЗ «Алкмаар» (Голландія) – «Ліон» (Франція);

    «Ростов» (Росія) – «Спарта» (Прага, Чехія);

    «Астра» (Румунія) – «Генк»(Бельгія);

    «Олімпіакос» (Греція) – «Османлиспор» (Туреччина);

    «Лудогорець» (Болгарія) – «Копенгаген» (Данія).

    ПАОК (Греція) – «Шальке-04» (Німеччина);

    «Хапоель» (Беер-Шева, Ізраїль) – «Бешикташ» (Туреччина);

    «Вільярреал» (Іспанія) – «Рома» (Італія);

    «Манчестер Юнайтед» (Англія) – «Сент-Етьєн» (Франція);

    «Андерлехт» (Бельгія) – «Зеніт» (Росія);

    «Легія» (Польща) – «Аякс» (Голландія);

    «Атлетик» (Іспанія) - АПОЕЛ (Кіпр).

    Поєдинки у відповідь пройдуть 23 лютого.

    футбол «Шахтар»
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