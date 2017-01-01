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    Ліга Європи. 1/4 фіналу. Всі матчі дня

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    Розклад перших матчів 1/4 фіналу Ліги Європи

    Сьогодні в чотирьох містах Європи відбудуться перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Початок усіх матчів в 22:05 за київським часом.

    Ліга Європи. 1/4 фіналу. Перші матчі

    13 квітня

    «Андерлехт» (Бельгія) – МЮ (Англія)
    «Сельта» (Іспанія) – «Генк» (Бельгія)
    «Аякс» (Голландія) – «Шальке» (Німеччина)
    «Ліон» (Франція) – «Бешикташ» (Туреччина)

    20 квітня відбудуться матчі-відповіді.  Нагадаємо, що донецький «Шахтар» вилетів з Ліги Європи в 1/8 фіналу сенсаційно програвши іспанській «Сельті»

     

    футбол спорт «Шахтар»
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