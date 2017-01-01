Ліга Європи. 1/4 фіналу. Всі матчі дня
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Розклад перших матчів 1/4 фіналу Ліги Європи
Сьогодні в чотирьох містах Європи відбудуться перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Початок усіх матчів в 22:05 за київським часом.
Ліга Європи. 1/4 фіналу. Перші матчі
13 квітня
«Андерлехт» (Бельгія) – МЮ (Англія)
«Сельта» (Іспанія) – «Генк» (Бельгія)
«Аякс» (Голландія) – «Шальке» (Німеччина)
«Ліон» (Франція) – «Бешикташ» (Туреччина)
20 квітня відбудуться матчі-відповіді. Нагадаємо, що донецький «Шахтар» вилетів з Ліги Європи в 1/8 фіналу сенсаційно програвши іспанській «Сельті».