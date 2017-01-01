Ліга Європи. 1/4 фіналу. Всі результати
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Відбулося чотири матчі плей-офф Ліги Європи
У четвер відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, в центральному з яких англійський МЮ зіграв внічию з бельгійським "Андерлехтом" з Брюсселя. Команди зіграли внічию - 1:1.
Ліга Європи. 1/4 фіналу. Перші матчі
«Андерлехт» - МЮ - 1:1 (0:1)
Голи: Генріх Мхітарян, 37 (0:1). Леандер Дендонкер, 86 (1:1)
«Аякс» - «Шальке» 04 - 2:0 (1:0)
Голи: Классен, 23 - з пенальті (1:0), Классен, 52 (2:0)
«Сельта» - «Генк» - 3:2 (3:1)
Голи: Боэтьюс, 11 (0:1); Сісто, 15 (1:1); Аспас, 17 (2:1); Гвідетті, 38 (3:1); Буффель, 68 (3:2)
«Ліон» – «Бешикташ» – 2:1 (0:1)
Голи: Толіссо, 83, Морель, 85 – Бабель, 15
Матчі-відповіді відбудуться 20 квітня.