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    Ліга Європи. 1/4 фіналу. Всі результати

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    Відбулося чотири матчі плей-офф Ліги Європи

    У четвер відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, в центральному з яких англійський МЮ зіграв внічию з бельгійським "Андерлехтом" з Брюсселя. Команди зіграли внічию - 1:1.

    Ліга Європи. 1/4 фіналу. Перші матчі

    «Андерлехт» - МЮ - 1:1 (0:1)

    Голи: Генріх Мхітарян, 37 (0:1). Леандер Дендонкер, 86 (1:1)

    «Аякс» - «Шальке» 04 - 2:0 (1:0)

    Голи: Классен, 23 - з пенальті (1:0), Классен, 52 (2:0)

    «Сельта» - «Генк» - 3:2 (3:1)

    Голи: Боэтьюс, 11 (0:1); Сісто, 15 (1:1); Аспас, 17 (2:1); Гвідетті, 38 (3:1); Буффель, 68 (3:2)

    «Ліон»«Бешикташ» – 2:1 (0:1)

    Голи: Толіссо, 83, Морель, 85 – Бабель, 15


    Матчі-відповіді відбудуться 20 квітня.


    футбол
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