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Нападник «Барселони» став кращим бомбардиром в європейських чемпіонатах в сезоні-2016/17

Легенда іспанської «Барселони» Ліонель Мессі у четверте в кар'єрі став найкращим бомбардиром в європейських чемпіонатах, вигравши індивідуальну нагороду - «Золота бутса». По ходу поточного сезону чемпіонату Іспанії Мессі забив 37 м'ячів, що на 3 голи більше, ніж у його найближчого переслідувача Баса Доста з португальського «Спортинга». Третє місце посів форвард німецької «Боруссії» з Дортмунда П'єр-Емерік Обамеянг (31 гол).

Таким чином, лідер каталонців зрівнявся за кількістю «Золотих бутс» в кар'єрі із зіркою «Реала» Кріштіану Роналду, який також чотири рази вигравав цю нагороду. Раніше Мессі ставав кращим бомбардиром європейських ліг в 2009-му, 2011-му і 2012 роках.







Джерело: sportarena.com