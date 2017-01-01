Лобановський увійшов у п'ятірку кращих тренерів Європи

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Очолив список наставник «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола

Колишній наставник київського «Динамо» Валерій Лобановський увійшов до топ-5 кращих тренерів Європи.

Про це повідомляється на сайті Європейського футбольного союзу (УЄФА), який опублікував рейтинг найбільш успішних тренерів за всю історію за підсумками перших ста матчів у єврокубках.

Лобановський у перших ста матчах в єврокубках здобув 56 перемог, 23 матчі зіграв внічию і 21 програв. За цим показником Валерій Васильович обійшов таких наставників, як Джованні Трапаттоні, Фабіо Капелло, Свена-Йорана Ерікссона, Жозе Моуріньо і Карло Анчелотті.

Очолив список тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола, який зумів обійти голландця Луї ван Гаала. Незважаючи на те, що Гвардіола вилетів вже в 1/8 фіналу ЛЧ і вперше у тренерській кар'єрі не дійшов до півфіналу турніру, йому підкорився інший рекорд. В активі менеджера «городян» 61 перемога і 23 нічиї у 100 матчах, у нідерландського фахівця - 61 перемога, 22 нічиїх і 17 поразок.

У списку також є іспанець Рафаель Бенітес і німець Юпп Хайнкес.