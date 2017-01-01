Ломаченко перейде у вагу Майки Гарсії наприкінці року

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Промоутер українського чемпіона анонсував три поєдинки в 2017 році

Промоутер TopRank і українського чемпіона світу за версією WBO у другій легкій вазі(7-1, 5 КО) Боб Арум заявив, що в 2017 році його протеже проведе три поєдинки, а пізніше перейде на вагову категорію вище. Слова Арума цитує Ringtv.com:

«Ломаченко, я так думаю, перейде в легку вагу в кінці цього року, в якому проведе три бої. У цьому дивізіоні більше змагального духу. У Ломаченка буде багато неймовірних можливостей у цій вазі».

Варто зазначити, що чемпіон WBC у цій вазі Майки Гарсія (36-0, 30), який є головною зіркою дивізіону, заявив, що готовий битися з Ломаченком, незважаючи на погані відносини з промоутером українця.

Чемпіоном WBO в легкій вазі є Террі Фленаган (32-0, 13 КО). Ломаченко двічі ставав чемпіоном світу саме за версією цієї організації.