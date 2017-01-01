Ломаченко присвятив перемогу загиблому другові - чемпіонові України з муай-тай

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Чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко розповів, кому присвятив свій тріумф

Після перемоги над Джейсоном Сосою чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко розповів, кому присвятив свій тріумф. Про це інформує промоутерська компанія братів Кличків К2.

«Перш за все, я хотів би подякувати всім, хто підтримував, хто дивився нас сьогодні. Присвятити цю перемогу я хотів би своєму другові, якого вбили в цей день пару років тому – Сергію Лащенкові. Я завжди його пам'ятаю, він завжди буде в моєму серці. Я любив його і люблю, як друга і брата», - заявив боксер і також подякував за підтримку дружині, синові, батькам і всьому тренерському складу.