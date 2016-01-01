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    Ломаченко проведе реванш проти Салідо у кінці березня

    • 26 Грудня, 11:26
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    Наразі контракт на бій ще не підписано

    Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченков ефірі телеканала «Інтер» заявив, що, швидше за все, його наступним суперником стане мексиканець Орландо Салідо, якому він програв розділеним рішенням суддів у березні 2014 року.

    Бій-реванш Ломаченка із Салідо може відбутися 25 березня, але контракт на цей бій поки що не підписано.

    Джерело: sport.ua

    бокс Василь Ломаченко
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