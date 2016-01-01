Ломаченко проведе реванш проти Салідо у кінці березня
- 26 Грудня, 11:26
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Наразі контракт на бій ще не підписаноЧемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченков ефірі телеканала «Інтер» заявив, що, швидше за все, його наступним суперником стане мексиканець Орландо Салідо, якому він програв розділеним рішенням суддів у березні 2014 року.
Бій-реванш Ломаченка із Салідо може відбутися 25 березня, але контракт на цей бій поки що не підписано.
Джерело: sport.ua