Ломаченко проведе реванш проти Салідо у кінці березня

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Наразі контракт на бій ще не підписано

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українецьв ефірі телеканала «Інтер» заявив, що, швидше за все, його наступним суперником стане мексиканець Орландо Салідо, якому він програв розділеним рішенням суддів у березні 2014 року.

Бій-реванш Ломаченка із Салідо може відбутися 25 березня, але контракт на цей бій поки що не підписано.

Джерело: sport.ua