Ломаченко проведе свій наступний бій 15 квітня

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Ім'я суперника буде оголошено пізніше

Чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко проведе свій наступний бій не 25 березня, як планувалося раніше, а 15 квітня, повідомляє Boxingnews із посиланням на відомого боксерського інсайдера Дена Рафаеля. Як сказав у коментарі Рафаелю промоутер Ломаченка Боб Арум, квітневий бій українця може відбутися в казино MGM National Harbor на східному узбережжі США (у передмісті Вашингтона).

Також планується, що в рамках цього ж вечора боксу на ринг вийде і перспективний український напівваговик Олександр Гвоздик.

Імена суперників Ломаченка і Гвоздика буде оголошено пізніше.

Джерело: boxingnews.com.ua