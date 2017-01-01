Ломаченко зберіг шосте місце в рейтингу боксерів за версією The Ring
- Сьогодні, 17:54
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Розсилка
Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко зберіг шосте місце в оновленому рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring
Рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії. Топ-10
1. Андре Ворд, США
2. Сєргєй Ковальов, Росія
3. Геннадій Головкін, Казахстан
4. Роман Гонсалес, Нікарагуа
5. Теренс Кроуфорд, США
6. Василь Ломаченко, Україна
7. Гільєрмо Рігондо, Куба
8. Сауль Альварес, Мексика
9. Сінсуке Яманака, Японія
10. Наоя Іноуе, Японія
Джерело: Вголос