Лондонський марафон: кенійці посунули на друге місце іменитих ефіопів

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Мері Кейтані встановила новий світовий рекорд

Як серед чоловіків, так і серед жінок боротьба за перше місце на Лондонському марафоні йшла між представниками Кенії і Ефіопії, і в обох випадках менш імениті кенійці обійшли грандів світового спорту.

Переможцем Лондонського марафону серед чоловіків став спортсмен з Кенії Даніель Ванджіру. 24-річному бігуну вистачило 2 години 5 хвилин 56 секунд, щоб дістатися до фінішу.

У минулому році Ванджіру виграв 41-й Амстердамський марафон, пробігши його на півхвилини швидше, за 2 години 5 хвилин 20 секунд.

У Лондоні відчайдушна боротьба розгорнулася на останньому етапі забігу між Ванджіру і триразовим олімпійським чемпіоном і шестиразовим чемпіоном світу Кененіса Бекеле з Ефіопії. Наприкінці гонки Бекеле почав нарощувати темп, але Ванджіру впорався з тиском і випередив іменитого суперника на 9 секунд.

У жінок переможницею також стала представниця Кенії, 35-річна Мері Кейтані. Вона пробігла дистанцію в 42 кілометри за 2 години 17 хвилин і 1 секунду. І це - новий світовий рекорд в виключно жіночому марафоні. Кращий результат в змішаній гонці як і раніше належить британці Полі Редкліфф, яка в 2003 році показала час 2 години 15 хвилин 25 секунд.

У нинішньому забігу майже з хвилиною відставання від лідера (2:05:56) другою до фінішу прийшла ефіопська бігунка на довгі дистанції Тірунеш Дібаба, володарка трьох золотих олімпійських нагород Пекіна-2008 і Лондона-2012.

Джерело: sport.ua