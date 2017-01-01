Луческу допоміг «Спартаку» стати чемпіоном Росії

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Московський «Спартак» достроково став чемпіоном Росії, після того як петербурзький «Зеніт» втратив очки в матчі 27-го туру з грозненським «Тереком»

«Зеніт» у неділю на «Санкт-Петербург Арені» поступився «Тереку» з рахунком 0:1. Поразка підопічних Мірчі Луческу позбавила їх шансів наздогнати «Спартак».

Тож «Спартак» за три тури до закінчення забезпечив собі золоті медалі, вдесяте в історії ставши чемпіоном Росії. Востаннє московський клуб перемагав на турнірі в 2001 році.