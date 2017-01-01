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    Луческу отримає близько 2,5 млн євро у випадку звільнення із «Зеніта»

    • Сьогодні, 16:22
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    Наставник «Зеніта» Мірча Луческу непогано перестрахувався на випадок дострокового припинення співпраці з пітерським клубом

    Компенсація Луческу в разі розірвання угоди складе близько 2,5 млн євро. Також близько 1 млн євро отримають помічники румунського фахівця.

    Нагадаємо, що Луческу підписав контракт з «Зенітом» влітку 2016 року за схемою «2+1».

    Після 19 турів «Зеніт» займає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Росії, відстаючи від лідера «Спартака» на вісім очок.

    Джерело: Вголос

    футбол
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