Луческу отримає близько 2,5 млн євро у випадку звільнення із «Зеніта»

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Наставник «Зеніта» Мірча Луческу непогано перестрахувався на випадок дострокового припинення співпраці з пітерським клубом

Компенсація Луческу в разі розірвання угоди складе близько 2,5 млн євро. Також близько 1 млн євро отримають помічники румунського фахівця.

Нагадаємо, що Луческу підписав контракт з «Зенітом» влітку 2016 року за схемою «2+1».

Після 19 турів «Зеніт» займає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Росії, відстаючи від лідера «Спартака» на вісім очок.

Джерело: Вголос