Луцький «Авангард» має шанс прийняти Кубок Європи з легкої атлетики

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Президент Європейської федерації легкої атлетики був вражений луцьким стадіоном «Авангард»

Президент Європейської федерації легкої атлетики, вперше відвідавши Луцьк, був приємно вражений луцьким стадіоном «Авангард».

Свейн Арне Гансен запевнив, що місто сміливо може претендувати на проведення змагань з легкої атлетики міжнародного рівня.

У ФЛАУ, у свою чергу, зізналися, що Луцьк вже наступного року може претендувати на змагання міжнародного рівня. Про це стало відомо під час брифінгу почесних гостей міжнародної матчевої зустрічі з легкої атлетики 12 травня.

Гансен запевнив, що саме стадіонів такого рівня потребують легкоатлети, і Луцьк може претендувати на міжнародні офіційні змагання.

«Я вперше у Луцьку і хочу сказати, що я вражений прийомом, але ще більше вражений цим стадіоном. Це саме те, чого потребує легка атлетика в Україні та в Європі», – сказав він.

«Нам не потрібні футбольні стадіони на багато тисяч глядачів. Нам потрібні стадіони, де ми можемо організовувати зустрічі та щодня тренуватися. І те, що я тут побачив, вражає», – наголосив він, інформують «Волинські новини».