Льюїс, Холіфілд і Уайлдер стануть експертами на час бою Кличко – Джошуа

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Уайлдер буде вибирати собі наступного суперника

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) погодився бути експертом на телеканалі Sky Sports на поєдинку українця(64-4, 53 КО) і чемпіона IBF Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО), який відбудеться 29-го квітня в Лондоні.

"Я дам знати їм обом, що перебуваю тут, і буду дивитися, з ким захочу зустрітися в майбутньому в рингу. Якщо я зможу піднятись в ринг після їх бою, зроблю це із задоволенням. Але я буду вести себе шанобливо. Адже я - шановний чемпіон. Мені не потрібно відчайдушно стрибати в ринг і голосно кричати про себе. Моє ім'я говорить саме за себе, мій титул говорить сам за себе, а бокс говорить за мене. Я знаю, що бій відбудеться. Хто б не переміг, ці хлопці серйозно ставляться до мене. Вони запрошують мене, як джентльмена, і я буду вести себе відповідно".

У той же час два легендарних екс-чемпіона світу в суперважкій вазі - Леннокс Льюїс і Евандер Холіфілд - запрошені в ролі експертів німецьким телеканалом RTL.

Бій Кличко - Джошуа відбудеться на лондонському стадіоні "Уемблі". На кону стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBO.

Джерело: segodnya.ua