«Манчестер Сіті» забив 5 голів «Монако» у матчі Ліги чемпіонів

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У головному єврокубку відбулися два надрезультативних матча

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» обіграв «Монако» з рахунком 5:3.

Першими у ворота гостей забили англійці - на 26 хв відзначився Рахім Стерлінг. Однак гравці «Монако» одразу ж відповіли голом Радамеля Фалькао, а за 5 хв до завершення першого тайму навіть повели в рахунку - 1:2.

Однак вже на 58 хв зустрічі «Манчестер Сіті» зрівняв завдяки голу Серхіо Агуеро. Щоправда, через кілька хвилин Радамель Фалькао оформив дубль і «Монако» знову вийшов вперед - 2:3.

На 71 хв зустрічі Серхіо Агуеро знову відзначився, після чого по одному голу також забили Джон Стоунз та Лерой Сане - 5:3.

У паралельному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів німецький «Баєр» поступився мадридському «Атлетіко» з рахунком 2:4.