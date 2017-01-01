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У фіналі британці обіграли голландський «Аякс»

Вперше в своїй історії "Манчестер Юнайтед" виграв Лігу Європи. Сьогодні в Стокгольмі підопічні Жозе Моурінью обіграли амстердамський "Аякс".

Манкуніанці були фаворитами зустрічі. І це природно. "Аякс" виставив наймолодший склад в історії фіналів єврокубків. Середній вік гравців – 22 роки і 282 дні. А 17-річний Матейсен Де Лігт став наймолодшим учасником фіналів Ліги Європи.

Поєдинок розпочався з настирливих атак "МЮ". І незабаром вони домоглися свого. На 18-й хвилині Поль Погба отримав м'яч біля штрафного і пробив, м'яч рикошетом від ноги захисника влетів у ворота.

Відкривши рахунок, британці ще за інерцією трохи атакували, але потім зменшили оберти. Але на досвіді впевнено гасили спроби голландців загрожувати воротам. Запам'ятався хіба що удар Траоре у верхній кут – не надто складний для голкіпера.

Другий тайм почався з гола "МЮ". На 48-й хвилині після подачі з кутового пішла знижка головою у воротарський, де Мхітарян, перебуваючи спиною до воріт, в боротьбі із захисником, відправив м'яч у сітку.

Два м'ячі відіграти "Аяксу" було не під силу. Голландці йшли вперед, атакували, проте нічого наднебезпечного так і не створили.

Ліга Європи. Фінал:



"Аякс" - "Манчестер Юнайтед" 0: 2

"Манчестер Юнайтед" виграв Лігу Європи і путівку в наступний сезон Ліги чемпіонів.

Джерело: segodnya.ua