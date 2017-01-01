Марченко на турнірі у США вибув з боротьби вже у першому колі
- Сьогодні, 14:19
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Розсилка
Ілля Марченко та Карен Хачанов
Ілля Марченко не зумів вийти в другий раунд турніру серії ATP Challenger Tour в американському місті Ірвінг
Марченко у двох сетах програв російському тенісистові Карену Хачанову.
Нагадаємо, що вибув з турніру у першому колі і Сергій Стаховський.
BMW of Dallas Irving Tennis Classic
Чоловічий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США
Призовий фонд – $150 000
Перше коло
Карен Хачанов (Росія) – Ілля Марченко (Україна) 6:2, 6:4.
Джерело: Чемпіон