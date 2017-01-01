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    Марченко на турнірі у США вибув з боротьби вже у першому колі

    • Сьогодні, 14:19
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    Ілля Марченко та Карен Хачанов
    Ілля Марченко та Карен Хачанов

    Ілля Марченко не зумів вийти в другий раунд турніру серії ATP Challenger Tour в американському місті Ірвінг

    Марченко у двох сетах програв російському тенісистові Карену Хачанову.

    Нагадаємо, що вибув з турніру у першому колі і Сергій Стаховський.

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    Чоловічий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США

    Призовий фонд – $150 000

    Перше коло

    Карен Хачанов (Росія) – Ілля Марченко (Україна) 6:2, 6:4.

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    Джерело: Чемпіон

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