Марченко обіграв росіянина на старті турніру з тенісу в Індіан-Веллс
- Сьогодні, 11:29
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Розсилка
З основної сітки турніру стартуватиме перший номер чоловічого тенісу країни Олександр ДолгополовУкраїнський тенісист Ілля Марченковийшов у фінал відбіркового раунду на Мастерсі BNP Paribas Open в Індіан-Веллс (США).
На старті кваліфікації донеччанин, посіяний під 10-м номером, за 2 години 4 хвилини обіграв російського тенісиста Теймураза Габашвілі – 6:4, 2:6, 6:4.
Зазначимо, що у фіналі кваліфікації Марченко зіграє зі 117-ю ракеткою світу Жюльєном Беннето (14 сіяний). Торік суперники провели перший очний поєдинок – перемога у стартовому раунді Вімблдону залишилася за французом.
Зауважимо, що Сергій Стаховський поступився на старті кваліфікації італійцю Федеріко Гайо – 6:7 (3), 3:6.
Додамо також, з основної сітки турніру стартуватиме перший номер чоловічого тенісу країни Олександр Долгополов, супротивником якого стане серб Віктор Троїцкі.
Джерело: УНН