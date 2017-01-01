Марченко обіграв росіянина на старті турніру з тенісу в Індіан-Веллс

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З основної сітки турніру стартуватиме перший номер чоловічого тенісу країни Олександр Долгополов

Український тенісиствийшов у фінал відбіркового раунду на Мастерсі BNP Paribas Open в Індіан-Веллс (США).

На старті кваліфікації донеччанин, посіяний під 10-м номером, за 2 години 4 хвилини обіграв російського тенісиста Теймураза Габашвілі – 6:4, 2:6, 6:4.

Зазначимо, що у фіналі кваліфікації Марченко зіграє зі 117-ю ракеткою світу Жюльєном Беннето (14 сіяний). Торік суперники провели перший очний поєдинок – перемога у стартовому раунді Вімблдону залишилася за французом.

Зауважимо, що Сергій Стаховський поступився на старті кваліфікації італійцю Федеріко Гайо – 6:7 (3), 3:6.

Додамо також, з основної сітки турніру стартуватиме перший номер чоловічого тенісу країни Олександр Долгополов, супротивником якого стане серб Віктор Троїцкі.

Джерело: УНН