Марлос може прийняти запрошення збірної України найближчим часом

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Півзахисник донецького «Шахтаря» Марлос розповів про те, коли він планує ухвалити остаточне рішення щодо виступів за збірну України.

Півзахисник донецького «Шахтаря» Марлос визначиться, чи буде виступати за збірну України у найближчі сім днів.

«Чи буду я грати за збірну України? Ми спілкуємося з представниками ФФУ, обговорюємо деталі. Можливо, щось вирішиться вже на цьому тижні.

Я дуже радий, що Андрій Шевченко зацікавлений у моїх послугах. Це людина, якою я захоплююся, він - мій кумир», – сказав Марлос в ефірі програми «Профутбол».

Нагадаємо, що хавбек може претендувати на українське громадянство, так як на початку року виповнилося 5 років з моменту його переїзду в Україну.

Джерело: Профутбол