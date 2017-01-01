Матч чемпіонату Швеції перенесли через спроби підкупу футболіста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гравцеві АІК пропонували гроші в разі програшу «Гетеборгу»

Матч 9-го туру чемпіонату Швеції між «Гетеборгом» і АІК перенесений на невизначений час через спроби підкупу одного з гравців. Зустріч повинна була пройти 18 травня в Гетеборзі.

У заяві Шведської футбольного союзу затверджується, що невідомий запропонував футболістові АІК велику суму грошей в обмін на те, щоб той зробив все, щоб клуб програв.

- Це дуже серйозна атака на шведський футбол, – сказав генеральний секретар організації Хакан Шестранд. – Ми ніколи її не приймемо, тому дуже важливо діяти з силою.

Джерело: Сегодня