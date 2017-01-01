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    Матч чемпіонату Швеції перенесли через спроби підкупу футболіста

    • Сьогодні, 20:15
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    Гравцеві АІК пропонували гроші в разі програшу «Гетеборгу»

    Матч 9-го туру чемпіонату Швеції між «Гетеборгом» і АІК перенесений на невизначений час через спроби підкупу одного з гравців. Зустріч повинна була пройти 18 травня в Гетеборзі.

    У заяві Шведської футбольного союзу затверджується, що невідомий запропонував футболістові АІК велику суму грошей в обмін на те, щоб той зробив все, щоб клуб програв.

    - Це дуже серйозна атака на шведський футбол, – сказав генеральний секретар організації Хакан Шестранд. – Ми ніколи її не приймемо, тому дуже важливо діяти з силою.

    Джерело: Сегодня

    футбол спорт
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