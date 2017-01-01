Матч Другої ліги в Одесі був перерваний попаданням м'яча в тролейбус

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Курйозний випадок стався під час гри одеської «Перлини»

Курйозний випадок стався під час матчу чемпіонату України з футболу серед команд Другої ліги на стадіоні «Спартак» в Одесі, де м'яч влучив у тролейбус, що проходив повз стадіону.

У грі 24-го туру української Другої ліги одеська «Перлина» приймала вдома «Рух» з Винників. В одному з епізодів голкіпер гостей Олександр Дяченко вибив м'яч так, що той покинув межі не тільки поля, а й стадіону, попавши в проїжджаючий повз тролейбус. Зазначимо, що матч завершився з рахунком 2:1 на користь «Перлини».







Джерело: УНІАН