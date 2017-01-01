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    Матч-реванш Кличко - Джошуа може пройти в Китаї

    • Сьогодні, 11:26
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    За словами менеджера Джошуа, Китай більш вірогідний для організації такого бою, ніж Америка

    У разі проведення матчу-реваншу між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа цей бій може бути організований в Китаї.

    Як заявив промоутер чемпіона світу за версіями IBF, WBA і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа – Едді Хірн, проведення наступного бою його підопічного в Китаї більш ймовірне, ніж у США. За словами Хірна, він розглядає можливість організації боїв Джошуа за межами Великобританії, з метою збільшити гонорари боксера.

    «Важко стати мільярдером, заробляючи 10 мільйонів фунтів або 15 мільйонів фунтів стерлінгів за бій, - зазначив Хірн в коментарі The Sun. - Але якщо він буде боксувати у США, то можна почати говорити про 30, 40 і навіть 50 мільйонів фунтів за бій. А в Джошуа є в запасі 20 боїв». Хірн повідомив про те, що переговори з представниками Китаю з приводу організації такого бою Джошуа вже ведуться. «Китай більш імовірний, ніж Америка для наступного бою. Китай – величезний ринок, величезні гроші і великі можливості».

    Нагадаємо, що  у контракті першого бою між Кличком і Джошуа прописана опція про проведення матчу-реваншу в разі бажання Володимира провести цей поєдинок.

    Джерело: УНІАН

    Володимир Кличко бокс
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