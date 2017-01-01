Матч «Шахтар» - «Динамо» відвідають скаути трьох клубів англійської Прем'єр-ліги
- Сьогодні, 14:30
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Представники найбагатшої футбольної ліги світу приїдуть до Харкова на матч лідерів українського футболу
На сьогоднішньому фінальному матчі Кубка України «Шахтар» - «Динамо» в Харкові планує висадитися значний десант представників клубів англійської Прем'єр-ліги, повідомляє zbirna.com.
Очікується, що битву «Шахтар» — «Динамо» відвідають працівники одразу трьох клубів найбагатшої футбольної ліги світу - «Евертона», «Сток Сіті» і «Тоттенхема».
За ким саме приїдуть спостерігати англійські скаути — невідомо.
Фінальний матч Кубка України відбудеться сьогодні в Харкові. Початок о 21:00. Головним арбітром фінального матчу Кубка України ФФУ призначила харків’янин Костянтин Труханов.