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    Матч «Шахтар» - «Динамо» відвідають скаути трьох клубів англійської Прем'єр-ліги

    • Сьогодні, 14:30
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    Представники найбагатшої футбольної ліги світу приїдуть до Харкова на матч лідерів українського футболу

    На сьогоднішньому фінальному матчі Кубка України «Шахтар» - «Динамо»  в Харкові планує висадитися значний десант представників клубів англійської Прем'єр-ліги, повідомляє zbirna.com.

    Очікується, що битву «Шахтар» — «Динамо» відвідають працівники одразу трьох клубів найбагатшої футбольної ліги світу - «Евертона», «Сток Сіті» і «Тоттенхема».

    За ким саме приїдуть спостерігати англійські скаути — невідомо.

    Фінальний матч Кубка України відбудеться сьогодні в Харкові. Початок о 21:00. Головним арбітром фінального матчу Кубка України ФФУ призначила харків’янин Костянтин Труханов.


    футбол Кубок України «Динамо» «Шахтар»
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