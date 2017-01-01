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    Матч Україна - Туреччина може відбутися у Харкові

    • Сьогодні, 09:42
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    Відбірковий матч Україна - Туреччина може відбутися в Харкові

    Відбірковий матч до ЧС-2018 Україна - Туреччина, який відбудеться 2 вересня, може прийняти Харків. Про це заявив президент ФФУ Андрій Павелко, пише сайт федерації.

    «Ми обговорили пропозицію про те, щоб матч Україна - Туреччина пройшов у Харкові. Думаю, що ця ідея отримає одноголосну підтримку виконкому ФФУ. Харків прекрасно зустрічає такі матчі», – підсумував він.

    Раніше була інформація, що фінал Кубка України пройде в Харкові 17 травня.

    Джерело: FFU

    футбол спорт Збірна України ФФУ
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