Матчі 22 туру УПЛ за участю «Шахтаря», «Динамо» та «Дніпра» будуть перенесені

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3 матчі 22 туру чемпіонату України будуть зіграні у п'ятницю, 17 березня

Три гри 22-го туру української Прем'єр-ліги будуть проведені в п'ятницю 17 березня. Це матчі «Шахтаря», «Динамо» і «Дніпра»: «Дніпро" – «Карпати», «Динамо» – «Чорноморець» і «Шахтар» – «Олімпік».

Це перенесення буде здійснено в інтересах збірної України на прохання тренерського штабу. Якщо календар туру буде схвалений, на наступний день після цих матчів, в суботу, 18 березня, збірна України відправиться на закордонний збір в Австрію для підготовки до матчу відбору на ЧС-2018 Хорватія – Україна.

Джерело: Футбол 24