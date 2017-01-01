Майбутнє Реброва в «Динамо» стане відомим завтра

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Головний тренер киян каже, що все вирішиться після розмови з президентом клубу Ігорем Суркісом

Головний тренер «Динамо» Сергій Ребров прокоментував поразку від «Шахтаря» 0:1 у фінальному матчу Кубка України.

«Я вітаю «Шахтар» з перемогою. Сьогодні була рівна гра. Ми створили моменти, але не реалізували їх, а суперник свій момент реалізував і заслужено виграв», - розповів Ребров.

Щодо свого майбутнього Ребров сказав наступне: «Завтра я поговорю з президентом, і ви все дізнаєтесь. Завтра-післязавтра».

«Сьогодні Срна заслуговував другої жовтої. Це не виправдання для нас, але суддя необгрунтовано поставився до нашої команди. У такому матчі з таким суперником багато моментів не буває. Але вони свої реалізували, а ми ні», - додав Ребров.

Джерело: Динамоманія