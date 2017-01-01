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    Майбутнє Реброва в «Динамо» стане відомим завтра

    • Сьогодні, 00:34
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    Головний тренер киян каже, що все вирішиться після розмови з президентом клубу Ігорем Суркісом

    Головний тренер «Динамо» Сергій Ребров прокоментував поразку від «Шахтаря» 0:1 у фінальному матчу Кубка України.

    «Я вітаю «Шахтар» з перемогою. Сьогодні була рівна гра. Ми створили моменти, але не реалізували їх, а суперник свій момент реалізував і заслужено виграв», - розповів Ребров.

    Щодо свого майбутнього Ребров сказав наступне: «Завтра я поговорю з президентом, і ви все дізнаєтесь. Завтра-післязавтра».

    «Сьогодні Срна заслуговував другої жовтої. Це не виправдання для нас, але суддя необгрунтовано поставився до нашої команди. У такому матчі з таким суперником багато моментів не буває. Але вони свої реалізували, а ми ні», - додав Ребров.

    Джерело: Динамоманія

    футбол «Динамо» «Шахтар»
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