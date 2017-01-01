Мазур і Дьяченко - на п'єдесталі Кубка Дерюгіної

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Українки стали третіми в фіналах Гран-прі в окремих видах

Українська гімнасткапосіла третє місце в рамках другого змагального дня на Кубку Дерюгіної, який проходить в Києві.

У столичному Палаці Спорту українка піднялася на п'єдестал у фіналі вправ з обручем, показавши результат 16,650 бала. У вправах з м'ячем Мазур стала 7-й, набравши 13,300 очка, а в булавах зайняла 4-е місце з 16,850 балами в активі.

У фіналі Гран-прі зі стрічкою третє місце з ізраїльтянкою Вікторією Філановські розділила українка Олена Дьяченко, яка завершила виступ з результатом 16,300 очка. Ще одна українка Яна Ярош в цій же дисципліні показала 6-й результат - 13,550.

Днем раніше Мазур показала п'ятий результат у багатоборстві, а лідер збірної України Анна Різатдінова достроково завершила виступи на другому етапі серії Гран-Прі з-за травми.

Джерело: xsport.ua