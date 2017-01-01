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    Мексиканський футболіст намагався провезти через кордон 22 кілограми наркотиків

    • Сьогодні, 16:28
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    Захисник мексиканської «Тіхуана» приховав контрабанду в обшивці авто і в запасному колесі

    Гравець команди мексиканського клубу «Тіхуана» Даніель Гомес був затриманий на кордоні США з 22 кг метамфетаміну. Гомес був затриманий 5 квітня при проходженні кордону в районі американського міста Сан-Дієго. Наркотики були виявлені в обшивці його автомобіля та в запасному колесі.

    У четвер, 13 квітня федеральний суд в Сан-Дієго випустив постанову про арешт футболіста, який має громадянство США, до завершення розслідування.


    Джерело: УНІАН

    футбол спорт
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