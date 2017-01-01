Менеджер Гвоздика та Усика назвав суперників українських боксерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Клімас висловив побажання щодо наступних боїв для українських боксерів Олександра Усика і Олександра Гвоздика, менеджером яких він є

Серед опонентів Клімас назвав прізвища канадця Адоніса Стівенсона, росіянина Дениса Лебедєва та інших.

«Кого б я хотів для Гвоздика? Чемпіона WBC Стівенсона. Йому вже час перестати базікати. То він каже, що хоче битися з Ковальовим, то з Гвоздиком. Та це все лише розмови. Краще покажи в рингу, на що ти здатний. Що стосується Усика , то я б хотів, щоб він провів бій з іще одним чемпіоном у крузервейті - Лебедєвим, Гассієвим, Брієдісом», – заявив Клімас.

Нагадаємо, сьогодні вранці українські боксери Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик здобули впевнені перемоги над суперниками на вечорі боксу в американському місті Оксон-Гілл.

Джерело: xsport.ua