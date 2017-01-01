Меркушина потрапила у вісімку найсильніших гонки переслідування ЧС з біатлону

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Українка жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах

В австрійському Хохфільцені завершилася жіноча гонка переслідування в рамках Чемпіонату світу з біатлону, де українка Анастасія Меркушина посіла 8-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

За підсумками спринту українка стартувала з 10-ї позиції і по ходу гонки переслідування не допустила жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах. Всі 20 пострілів виявилися точними.

У підсумку, Меркушина відстала від переможниці на 48,5 секунди. Юлія Джима посіла 23-тє місце - 1 хвилина 49,4 секунди відставання від лідера (4 промахи), Олена Підгрушна не вийшла на старт. Чемпіонкою світу в цій дисципліні стала Лаура Дальмайєр з Німеччини, яка раніше завоювала срібло у спринті і стартувала під 2-м номером - 29 хвилин 02,3 секунди (1 промах).

Фантастичний ривок з 27-го на 2-е місце вчинила Дар'я Домрачева з Білорусі - 11,6 секунди відставання (0). Чемпіонка світу в спринті Габріела Коукалова з Чехії, яка стартувала сьогодні першою, фінішувала третьою - 16,6 секунди відставання (3).

Чемпіонат світу-2017 з біатлону Хохфільцен, Австрія Гонка переслідування Жінки 12 лютого 1. Лаура Дальмаєр (Німеччина) (1+0+0+0) 29:02.3

2. Дарья Домрачєва (Білорусь) (0+0+0+0) +11.6

3. Габріела Коукалова (Чехія) (2+0+1+0) +16.6 ...

8. Анастасія Меркушина (Україна) (0+0+0+0) +48.5

23. Юлія Джима (Україна) (0+0+2+2) +1:49.4







