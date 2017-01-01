Меркушина завоювала першу медаль для України на чемпіонаті Європи з біатлону

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Першого дня континентальної першості скарбничка української збірної поповнилася "бронзою"

У польському Душніки-Здруй закінчилася жіноча індивідуальна гонка в рамках Чемпіонату Європи з біатлону.

Першу медаль у складі збірної України завоювала Анастасія Меркушина. Українка допустила один промах на другому вогневому рубежі і відстала від лідера більш як на хвилину.

Перемогу в гонці відсвяткувала росіянка Ірина Старих. Другою до фінішу прийшла її співвітчизниця Світлана Слєпцова.

Ще одна українка Юлія Журавок стала 11-ою, а Яна Бондар фінішувала 14-ою.

Чемпіонат Європи. Душники-Здруй, Польща. індивідуальна гонка



1. Ірина Старих, Росія (0 + 0 + 0 + 0) 44: 24.7

2. Світлана Слєпцова, Росія (0 + 1 + 0 + 0) +1.03.8

3. Анастасія Меркушина, УКРАЇНА (0 + 1 + 0 + 0) +1: 05.0

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11. Юлія Журавок, УКРАЇНА (0 + 0 + 0 + 1) +3: 32.1

14. Яна Бондар, УКРАЇНА (1 + 2 + 0 + 1) +4.31.7

Джерело: segodnya.ua