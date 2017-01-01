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    Меркушина завоювала першу медаль для України на чемпіонаті Європи з біатлону

    • Сьогодні, 18:10
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    Першого дня континентальної першості скарбничка української збірної поповнилася "бронзою"

    У польському Душніки-Здруй закінчилася жіноча індивідуальна гонка в рамках Чемпіонату Європи з біатлону.

    Першу медаль у складі збірної України завоювала Анастасія Меркушина. Українка допустила один промах на другому вогневому рубежі і відстала від лідера більш як на хвилину.

    Перемогу в гонці відсвяткувала росіянка Ірина Старих. Другою до фінішу прийшла її співвітчизниця Світлана Слєпцова.

    Ще одна українка Юлія Журавок  стала 11-ою, а Яна Бондар  фінішувала 14-ою.

    Чемпіонат Європи. Душники-Здруй, Польща. індивідуальна гонка

    1. Ірина Старих, Росія (0 + 0 + 0 + 0) 44: 24.7
    2. Світлана Слєпцова, Росія (0 + 1 + 0 + 0) +1.03.8
    3. Анастасія Меркушина, УКРАЇНА (0 + 1 + 0 + 0) +1: 05.0
    ...
    11. Юлія Журавок, УКРАЇНА (0 + 0 + 0 + 1) +3: 32.1
    14. Яна Бондар, УКРАЇНА (1 + 2 + 0 + 1) +4.31.7

    Джерело: segodnya.ua

    біатлон чемпіонат Європи
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