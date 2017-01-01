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    Мессі буде заробляти в «Барселоні» 35 мільйонів євро за сезон

    • Сьогодні, 11:46
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    Гравець і клуб продовжать переговори в травні

    Керівництво футбольного клубу «Барселона» і лідер команди аргентинський форвард Ліонель Мессі досягли угоди по фінансовим пунктам нового контракту, повідомляє іспанська Marca. За даними видання, 29-річний футболіст зароблятиме 35 мільйонів євро за сезон.

    Переговори між гравцем і клубом продовжаться в травні. Нинішній контракт гравця з клубом закінчується в червні 2018 року. Мессі грає за «Барселону» протягом всієї кар'єри (крім молодіжних клубів в Аргентині) - з 2004 року (17 років).

    Разом з командою він виграв 8 титулів чемпіона Іспанії, 4 Кубка Іспанії, 7 Суперкубків Іспанії, 4 Ліги чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 клубних чемпіонати світу.

    Джерело: УНІАН

    футбол спорт
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