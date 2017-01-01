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    Мессі першим в топ-чемпіонатах Європи забив 50 голів за сезон

    • Сьогодні, 12:05
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    Нападник «Барселони» Ліонель Мессі оформив дубль в матчі 36-го туру примери з «Вільярреалом» (4:1)

    29-річний аргентинець став першим футболістом в цьому сезоні в топ-5 чемпіонатах, який забив 50 і більше голів у всіх турнірах.

    На рахунку Мессі 35 голів в іспанській лізі, 4 голи в кубку країни, 1 гол в Суперкубку Іспанії і 11 м'ячів в Лізі чемпіонів.

    Крім того, капітан збірної Аргентини в п'ятий раз забив 50 голів за сезон на клубному рівні: 2010/11 – 53, 2011/12 – 72, 2012/13 – 60, 2014/15 – 58.

    В Іспанії по 50 голів за сезон забивали також партнер Мессі по «Барселоні» Луїс Суарес (1 раз) і форвард «Реала» Кріштіану Роналду (6 разів).
    футбол спорт Іспанія
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