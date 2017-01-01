Микола Павлов завершив кар'єру тренера

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Відомий український фахівець заявив, що більше не працюватиме тренером

Екс-тренер збірної України, «Динамо», «Таврії», «Дніпра», «Ворскли» та інших команд Микола Павлов, який вже півтора року перебував без команди, вирішив остаточно завершити тренерську кар'єру.

«Я вирішив закінчити тренерську кар'єру. Займаюсь громадською діяльністю. Ми створили Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу, де колеги довірили мені посаду президента. Потихеньку починаємо працювати, думаємо над проектами", – сказав Павлов.

«Ситуація, яка зараз відбувається в українському футболі, мені нагадує початок 90-х. Коли Союз розвалився і всі провідні тренери України – Кучеревський, Лемешко та інші – поїхали шукати щастя за кордон. На частку молодих тренерів, серед яких був і я, випало стояти біля керма клубів».

« Фахівці мого покоління повинні дати дорогу молодим, в яких і бажання багато, і можливості не менші, ніж були у нас » .



