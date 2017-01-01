Міжнародна федерація футболу хоче скасувати офсайди і змінити виконання пенальті

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Технічний директор ФІФА Марко ван Бастен розповів про можливі зміни у футбольних правилах

Один з кращих футболістів у світовій історії а нині Технічний директор Міжнародної федерації футбольних асоціацій голландець Марко ван Бастен розповів про можливі нововведення в правилах футболу німецькому виданню Bild.

«Мені дуже цікаво, як футбол буде функціонувати без правила положення поза грою. Боюся, багато хто буде проти такого нововведення. Але зараз футбол більше нагадує гандбол, тому що гравці шикуються в лінію, створюючи справжню стіну. Однак, якщо скасувати офсайд, у нападників буде більше шансів вразити ворота суперників. Буде більше голів, а це те, чого очікують вболівальники. У хокеї на траві офсайд був скасований, але ніяких проблем немає», - сказав ван Бастен.

Крім того, замість традиційних пенальті, ФІФА планує ввести аналог хокейних булітів. «Футболіст буде бігти до воріт з відстані 25 метрів, а для нанесення удару у нього буде 8 секунд», – пояснив технічний директор ФІФА.





Джерело: УНІАН