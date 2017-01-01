Міжнародний паралімпійський комітет подовжив відсторонення Росії від міжнародних змагань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відсторонення Паралімпійського комітету Росії не дозволило російським паралімпійцям взяти участь у Паралімпіаді-2016 в Ріо - та відбіркових змаганнях на Паралімпіаду-2018 в Пхенчхані

Виконком Міжнародного паралімпійського комітету (IPC) за рекомендацією робочої групи одноголосно проголосував за продовження відсторонення Паралімпійського комітету Росії (ПКР), повідомляє Р-Спорт із посиланням на президента IPC Філіпа Крейвена та голову робочої групи IPC Енді Паркінсона.

Засідання виконкому IPC пройшло в понеділок в Барселоні. «Хоча робоча група натхнена прогресом ПКР, існує ряд критеріїв по відновленню, які ще належить виконати. Тому робоча група рекомендувала виконкому продовжити відсторонення ПКР на даному етапі», - сказав Паркінсон.

«З урахуванням оновлень та рекомендацій робочої групи, виконком IPC одноголосно вирішив продовжити відсторонення Паралімпійського комітету Росії. В цілому виконком задоволений співпрацею і кроками, які робить ПКР в різних напрямках, щоб відновити членство», - зазначив Крейвен.

Крейвен в серпні 2016 року оголосив, що IPC прийняв одностайне рішення відсторонити росіян від Паралімпіади-2016 і позбавити ПКР членства в організації. Відсторонення ПКР не дозволило російським паралімпійцям взяти участь у відбіркових змаганнях на Паралімпіаду-2018 в південнокорейському Пхенчхані. Голова ПКР Володимир Лукін в березні повідомив, що російська сторона отримала дорожню карту по відновленню членства.

За ініціативою ПКР 8-9 травня в німецькому Бонні відбулася зустріч координаційного комітету ПКР з робочою групою IPC з метою обговорення прогресу виконання дорожньої карти, а також для деталізування списку російських спортсменів для антидопінгового тестування та обговорення механізмів оплати фінансових зобов'язань.

Доля виступу збірної РФ на ПІ-2018 вирішиться у вересні 2017 року на виконкомі IPC.









Джерело: УНІАН