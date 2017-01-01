Модріч спровокував паніку в Хорватії через свою форму перед матчем з Україною

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Хавбек «Реала» та збірної Хорватії Лука Модріч переживає спад ігрової форми акурат перед матчем проти України в рамках відбору до ЧС-2018

Хорватське видання Vecernji.hr, посилаючись на статистичні дані AS, пише, що Модріч не грає, як раніше, і це може стати проблемою для шашкових у матчі проти України.

Після травми, отриманої у грі з «Малагою» в кінці січня, Модріч здав практично у всіх компонентах гри. Зокрема, точність передач Луки впала з 90,9% до 88,3%, а також вдвічі збільшилась кількість невимушених втрат м'яча.

В останньому матчі за «Реал» проти «Атлетіка» Модріч відіграв всього 62 хвилини та був замінений на Лукаса Васкеса. Зідан аргументував заміну хорвата бажанням підсилити оборону, а це означає, що Модріч фізично уже не встигав за своїми суперниками.

Цікаво, що з останніх шести матчів у футболці "вершкових" в Прімері Модріч повністю відіграв лише два, тричі був замінений, а на гру з "Лас-Пальмасом" і взагалі не потрапив у заявку.

Нагадаємо, що матч Хорватія - Україна відбудеться 24 березня о 21:45 Головний тренер хорватів Чачіч оголосив заявку на матч. Андрій Шевченко визначився з остаточним списком гравців на матч. Наша збірна прибула в Австрію, де вже провела тренування.

Джерело: football24.ua